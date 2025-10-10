Fenerbahçe'de kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek yaz transfer döneminde 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

Jose Mourinho yönetiminde A Milli Takım'a seçilen 19 yaşındaki genç stoper, Socrates Dergi'ye kariyerinin kırılma anlarına yönelik özel açıklamalarda bulundu.

"HANGİ DUYGULARI YAŞADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Milli formayı 15 yaşından beri hayal ettiğini söyleyen Yusuf Akçiçek "Kadro ilk açıklandığında deplasmanda uçaktaydık. Abilerimiz bana söylemişti alınmışsın kadroya diye, çok mutlu olmuştum. Macaristan maçında da hoca beni ısınmaya göndermişti. Heyecanlandım tabii çünkü oyuna gireceğimi anladım. Sonra hoca çağırdı beni o an hangi duyguları yaşadığımı hatırlayamıyorum. Sahaya girdiğimde de mutluluk ve gurur vardı. Montella hocama ve ekibine bana bu duyguyu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." dedi.

"MOURINHO'NUN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Mourinho ile ilgili de konuşan Akçiçek, "Mourinho'nun desteği benim için çok değerli. Sezon başında beni kadroya almıyordu ama her hafta benimle konuşuyordu. Kadroya girmediğimde 'Sabret, senin de zamanın gelecek' diyordu. Ben de sabredip çalışmalarıma devam ettim. Mourinho'nun bende emeği çok fazla." ifadelerini kullandı.

"TADIC SOYUNMA ODASINDA KONUŞMA YAPTI"

Fenerbahçe'de ilk kez ilk 11'de başladığı maça dair yaşadığı duyguları da paylaşan genç savunmacı , "İnanılmazdı. Altyapıdan yeni çıkmışım, 1 ay olmuş A takımla idman yapalı. O dönemde çok fazla sakatlık olmuştu bir fırsat geldi bana. 17 yaşındayım daha çok küçüktüm. İsmail hocama çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Sağ stoper oynadım ve o maçtan 2 gün önce benim ilk 11'de oynayacağımdan haberim oldu. İnanılmaz heyecanlıydım. Deplasmana gittik. Uyuyamıyordum yani. Ama soyunma odasında Tadic'in bir konuşması vardı. 'Hep beraber olacağız. Yusuf tüm takım senin için oynayacak. Tadını çıkar sadece' dedi. Onların desteğini bu kadar hissetmem bana çok yardımcı oldu."