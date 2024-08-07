Yusuf Dikeç Ata'nın huzurunda

Düzenleme: Kaynak: AA
Yusuf Dikeç Ata'nın huzurunda

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Anıkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcılar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Federasyon başkanı Çolakoğlu, Paris 2024'te gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, oyunlarda yarışan İsmail Keleş, Şimal Yılmaz'ın yanı sıra antrenörler Osman Erdinç Bilgili ve Alper Yılmaz, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye sırayla karanfil bırakan federasyon heyeti, sonrasında Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yoğun ilgiyle karşılaşan milli atıcılar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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