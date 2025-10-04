Yusuf Dikeç bildiğiniz gibi! Altın vuruş

Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan ikilisi bütün dünyanın gündemine oturdu. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in karşılaşmalar sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu çok konuşuldu. Dünyaca ünlü sporcular dahil birçok kişi Yusuf Güleç'in pozunu taklit etti.

Atıcılıkta Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk kez madalya kazandıran isim Yusuf Güleç'in başarılarıysa devam ediyor. Dikeç ve Mustafa İnan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi erkekler 10 metre havalı tüfek takım finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Yusuf Dikeç, Alman rakibi Paul Fröhlich'i 17-15 mağlup ederek final maçında Türkiye'yi Almanya karşısında 1-0 öne geçirdi.

Daha sonra atış alanına Mustafa İnan geldi. İnan, Alman rakibi Reitz Christan'ı 16-12 yenerek Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

YUSUF DİKEÇ: ALTIN ALMAK BÜYÜK MUTLULUK

Final müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan milli sporcu Yusuf Dikeç, atıcılık sporu açısından büyük önem taşıyan bir organizasyonun ilk kez Türkiye'de düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Takım arkadaşı Mustafa İnan'ı tebrik eden Yusuf Dikeç, şunları söyledi: "Avrupa Şampiyonlar Ligi, yalnızca en iyi sporcuların yer aldığı özel bir platform. Ülkemi bu seviyede temsil etmek büyük bir onur. Daha önce Macaristan ve Sırbistan'da gerçekleşen turnuva, ülkemizde ilk kez yapıldı. Altın madalya almak benim için büyük mutluluk. Aynı zamanda bu yarışma, 6-18 Kasım tarihlerinde Kahire'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için ön hazırlık oldu. Hedefim Dünya Şampiyonası'ndan da madalya ile dönerek ülkemizin bayrağını dalgalandırmak."

TARHAN VE BOZABALI'DAN ALTIN MADALYA

Şevval İlayda Tarhan ve Esra Bozabalı da Şampiyonlar Ligi kadınlar 10 metre havalı tabanca takım finalinde Fransa ile karşılaştı. Esra Bozabalı, rakibi Camille Jedrzejewski'ye 16-12 mağlup oldu ve final maçında Fransa 1-0 öne geçti. Şevval İlayda Tarhan, Fransız rakibi Celine Goberville'yi 16-10 mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi. Son atışta rakibini 16-12 mağlup eden milliler 2-1'lik skorla altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

TÜRKİYE ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi kadınlar 10 metre havalı tüfek finalinde Damla Köse ve Elif Berfin'den oluşan milli takım Norveç ile final maçına çıktı. Damla Köse, rakibi Mari Baardseng'i 17-11 mağlup ederek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. İkinci atışlarda Elif Berfin, Norveçli rakibi Jeanette Duestad'ı 16-14'le geçti ve altın madalyayı getirdi. Türkiye böylece Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üç finali de kazandı.