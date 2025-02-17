Yusuf Dikeç "Bir Yusuf Dikeç değil, birçok Yusuf Dikeç çıkacak"

Kütahya'da, "Emek Sizden, Destek Bizden Projesi" kapsamında sporculara malzeme dağıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine, Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan da katıldı.

"BİRÇOK YUSUF DİKEÇ ÇIKACAKTIR"

Milli atıcı Yusuf Dikeç programa katıldığı için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dikeç, madalya kazandıktan sonra hayatında çok büyük bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, "Madalya koleksiyonumda olimpiyat madalyası oldu. Cumhuriyet tarihinin ilk atıcılık madalyasını aldığım için de çok mutluyum. Sırtımızdaki sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz daha da arttı. Ben şuna inanıyorum. İçinizden bir Yusuf Dikeç değil, birçok Yusuf Dikeç çıkacaktır ve bizim aldığımız madalyaların çok çok daha büyüklerini sizler alacaksınız. Ben buna canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.