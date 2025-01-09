Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü dizinin tanıtımında yer aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

2024 Olimpiyatlarında ekipmansız atışlarıyla dünya gündemine oturan milli atıcı Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü Eddie Redmayne'in "The Day of the Jackal" dizisinin tanıtımında boy gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, rahat tavırlarıyla ve ekipmansız atışıyla büyük yankı uyandırmıştı.

OLİMPİYATLARA DAMGASINI VURDU

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024 Olimpiyatları'na damga vurmuştu.

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Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim almıştı.

TANITIMDA YER ALDI

Dünya çapında tanınan milli atıcımız Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'in yeni dizisi "The Day of the Jackal"ın tanıtımında yer aldı.

SkyShowtime'da yayımlanan "Unveiling Yusuf Dikeç" adlı klipte, Dikeç, madalyasıyla aynada göründükten sonra makyajını silip, Eddie Redmayne'e dönüşüyor.

Bu sahne, dizinin kurgusal dönüşümüne göndermede bulunuyor. Eddie Redmayne, dizide kılık değiştirme ustası bir keskin nişancı rolünü üstleniyor.

20. yüzyılın gerilim klasiği olan "The Day of the Jackal"ın dizi versiyonunda, Redmayne’in karakteri, bir suikast için en yüksek bedeli kabul eden yalnız bir operatör.

Fakat bu yalnızlık, İngiliz ajanı Lashana Lynch'in karakteriyle girdiği kovalamacalarla son buluyor.

4.5 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞTI

Dizi, yayınlandığı ilk ayda 4.5 milyon izleyiciye ulaşarak SkyShowtime platformunda büyük bir izlenme rekoru kırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Peacock platformunda zirveye yükseldi ve global çapta büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dikeç'in tanıtım videosundaki yer alışı, dizinin temasıyla uyumlu bir pazarlama stratejisi olarak dikkat çekiyor.

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