Yusuf Dikeç Elon Musk'ı İstanbul'a getiriyor

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nda, ekipmansız ve rahat tavırlarıyla yaptığı atışlarla dikkat çeken ve ülkemize gümüş madalya kazandırarak büyük bir gurur yaşatan milli atıcı Yusuf Dikeç, X hesabı açtı.

X'in resmi hesabı, Dikeç'in paylaşımını alıntılayarak "hoş geldin" dedi.

Türkiye'ye döndüğünde verdiği röportajlarda Türk halkına teşekkür eden Dikeç, adına açılan sahte hesapların önüne geçmek için bu adımı attığını belirtti.

Daha önce sadece Instagram hesabı bulunan Dikeç, artık X platformunu da kullanacak.

"Merhaba X" paylaşımını yapan Türk sporcuya, Elon Musk'ın sahibi olduğu platformdan hızlı bir yanıt geldi. X'in resmi hesabı, Dikeç'in paylaşımını alıntılayarak, atıcının olimpiyatlarda "kendisi gibi davrandığını" belirtti ve "X'e hoş geldin" dedi.

Milli atıcımı daha sonra Elon Musk'ı etiketleyerek X platformunun dünyaca ünlü sahibini İstanbul'a çağırdı.

Dikeç'in, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz? @elonmusk" mesajı 12 milyon görüntülenme aldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Elon Musk, daha önce atışını beğendiği Yusuf Dikeç'e olumlu cevap vererek, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasından vuracak, İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi" mesajını paylaştı.