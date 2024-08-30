Yusuf Dikeç pozu marka oluyor! Patent başvurusu yaptı

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Yusuf Dikeç pozu marka oluyor! Patent başvurusu yaptı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca müsabakalarındaki dikkat çekici duruşuyla dünya çapında damga vuran Yusuf Dikeç, bu duruşu ile marka olma yolunda.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, dünya çapında yayılan ikonik duruşu için harekete geçti. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıyan, tişörtleri bastırılan, karikatürleri ve animasyonları hazırlanan Yusuf Dikeç, ikonik pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulundu.

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MARKA TESCİL BAŞVURUSU YAPILDI

Yusuf Dikeç’in marka tescil başvurusunu yaptığı Markiz Patent, “İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz birinin başvurusu bizi harekete geçirdi. Milli sporcumuz da tescil sürecini yakından takip etmekte" açıklamasını yaptı.

Ünlü kişi ve firmaların isimlerini ticari menfaat için kullanmak isteyenlerin her zaman bulunduğuna dikkat çeken Markiz Patent, "Yeni süreçte, akla gelebilecek her türlü eşya ve hizmetler için artık Yusuf Bey'in izni alınarak, anlaşma yapılarak pozu kullanmak durumunda kalacaklar. Haksız kazancı önlemek üzerine attığımız bir adım” denildi.

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