Yusuf Dikeç'ten gazilere moral ziyareti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, tedavisi devam eden gazilerle bir araya geldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açık hava tören alanında düzenlenen programda, gazilerle birlikte kendisi için hazırlanan pastayı kesen Dikeç'e, gazilerin yaptığı Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen bir filografi tablosu hediye edildi.

Olimpiyat Oyunları'nda yardımcı ekipman kullanmada yaptığı atış tarzıyla poz veren, gazilerle ve hastane personelleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Dikeç, gazi çocuklarının tişörtlerini de imzaladı.

Ülkenin gerçek sahiplerinin gaziler olduğunu vurgulayan Dikeç, "Bu ülkenin evlatları olarak biz onlara ne kadar dua etsek, ne kadar teşekkür etsek inanın karşılığını ödeyemeyiz. Yani bunun bir bedeli yoktur. Ancak bunu yaşayanlar bilir. Ben de böyle bir ortamda bulunduğum için inanın çok mutluyum." dedi.

Gazilerin kendine verdiği hediyeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Dikeç, "Türkiye yıllardır Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana her zaman bedeller ödemiştir ve yine ödeyecek. Ama onların bu bedelleri ödemesi bizlerin ve bizden sonraki nesillerin daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha özgür yaşaması içindir. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.