Yusuf Dikeç'ten veda: Tarih verdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve atış sırasında bir eli cebinde verdiği ikonik pozla dünya çapında ilgi gören milli atıcı Yusuf Dikeç, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'ndan sonra atıcılığı bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine geldiği Kırıkkale'de, gençlerle tecrübelerini paylaşan Milli atıcı Yusuf Dikeç, burada kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dikeç, "Her canlıda olduğu gibi tabiatın kanunu gereği bir ömrü vardır. Biz de Allah nasip ederse doğup gelişip büyüyüp ve ömrü tamamladıktan sonra, yine nasip olursa, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılacağım. Orada altın madalyayı almayı hedefliyorum. Ondan sonra da bu sporu bırakmayı düşünüyorum" dedi.