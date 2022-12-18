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  • Yusuf Güney Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Yusuf Güney Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Survivor 2023 için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı’nın Survivor kadrosu için açıklayacağı isimler merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor 2023’te yarışmacı olacak isimlerden birinin Yusuf Güney olacağı iddiası ortaya atıldı. Yusuf Güney’in Survivor’a gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Yusuf Güney 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023’te Yusuf Güney mi yarışacak?

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 10:44
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Yusuf Güney Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Yusuf Güney Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023 kadrosunda kimler var?
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Acun Ilıcalı Survivor 2023 kadrosu için ilk ismi Berdan Mardini olarak açıklamıştı. Sonrasında Survivor 2023 kadrosunda olacak isimlerden birinin Yusuf Güney olacağı iddiası gündeme geldi. Yusuf Güney’in Survivor 2023’e katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Peki, Yusuf Güney 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023’te Yusuf Güney mi yarışacak?

Acun Ilıcalı Survivor 2023 yılında farklı bir formatla döneceğini açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2023 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2023 için ikinci ismi söyledi. Peki, Survivor 2023’e kim gidiyor? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2023 yeni sezonda yepyeni bir formatla geri dönüyor.

Acun Ilıcalı, yarışmada Ümit Erdim’den sonraki ismi açıkladı. Survivor 2023 kadrosunda yer diğer isim Yusuf Güney oldu.

Acun Ilıcalı, Yusuf Güney’in Survivor 2023’te yarışacağını sosyal medya hesabında paylaşarak duyurdu.

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