Yusuf adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Yusuf isminin anlamını araştırıyor. Peki, Yusuf ne demek? Yusuf isminin anlamı nedir?
YUSUF NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Yusuf ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Akarsuyun çıktığı yer.
- İnleyen, ah eden.
- İnilti.
- Eklenecek, ilave edilecek.
YUSUF İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Yusuf ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Yusuf ismini koymak caizdir.