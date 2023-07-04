Yusuf ne demek? Yusuf isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Yusuf da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Yusuf ne demek? Yusuf isminin anlamı nedir?