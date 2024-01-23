Yusuf Sarı için Süper Lig devi devreye girdi! Adı Beşiktaş ile anılıyordu

Kaynak: Fanatik
Yusuf Sarı için Süper Lig devi devreye girdi! Adı Beşiktaş ile anılıyordu
Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı'ya Galatasaray kancası!

Adana Demirspor'da forma giyen başarılı kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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ZIYECH AYRILIRSA YUSUF SARI
Fanatik'te yer alan habere göre; Hakim Ziyech'in ayrılması ihtimalinde bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Galatasaray, Yusuf Sarı ile ilgileniyor.

Milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen cimbom, Adana Demirspor yönetimiyle şimdiden girişimlere başladı.

Haberin devamında Ziyech'in takımdan ayrılma ihtimali ise yarı yarıya olarak belirtildi.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 22 resmi maça çıkan Yusuf Sarı, 2 gol atarken, 9 asist yapma becerisi gösterdi.

Piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Yusuf Sarı'nın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANDI
Ayrıca Yusuf Sarı, Adana Demirspor'un Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.

Yusuf Sarı'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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