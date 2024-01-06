Yusuf Sarı'dan sakatlık sitemi: Niye olduğunu bizimkiler bilir

Kaynak: İHA
Yusuf Sarı'dan sakatlık sitemi: Niye olduğunu bizimkiler bilir
Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Sarı, sakatlığına dair konuştu.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Maçta sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Yusuf Sarı, maç sonrası basın mensuplarına sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yusuf Sarı, Fatih Terim Stadı’ndan çıkarken, “Sakatlığımın nedenini biliyoruz. MR sonucu netleşecek. Muhtemelen yırtık var. Sakatlığımın sebebini bizimkiler bilir” dedi.

Yusuf Sarı, maçın son dakikalarında sol arka adalesini sakatlayarak, atağa kalkarken yere düştü ve oyundan alındı.

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