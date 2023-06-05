Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Yusuf Tekin kimdir? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi görevlerde bulundu?

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Yusuf Tekin, 1970’te Erzurum’un Tortum ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamlayan Yusuf Tekin, 1994’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi.

Mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başlayan Yusuf Tekin, siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997’de yüksek lisansını, 2002’de doktorasını tamamladı.

Yusuf Tekin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2007’ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu.

Yusuf Tekin, aynı üniversitede 2009’a kadar süren görevinin ardından Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi’ne atandı.

Yusuf Tekin, akademik yaşamı boyunca bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak 2011’de atanan Yusuf Tekin, bu görevi sırasında de bakanlığın üniversitelerle yürüttüğü ortak projeleri hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine 2013’te başlayan Yusuf Tekin, YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. Tekin, 2015-2018’de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle beraber müsteşarlık makamının kaldırılması sonrasında yeniden öğretim üyeliğine dönen Yusuf Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde profesör oldu.

Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018’de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladı. Evli ve üç çocuk babası Yusuf Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.

YUSUF TEKİN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

67. Dönem Hükümeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bulunduğu görevler şu şekilde:

- 1994 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF’de Araştırma görevlisi

- 2002-2007 arası Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi öğretim üyesi

- 2009-2011 arası Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi

- 2011-2013 arası Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı

- 2013-2018 arası Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı

- 2018-2023 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

- 2023’ten itibaren Milli Eğitim Bakanı