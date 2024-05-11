Yusuf Yazıcı bıraktı

Fransız ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı harika bir sezonu geride bıraktı. 42 resmi maça çıkan, 12 gol 4 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Avrupa Kulüpleri'ni peşine taktı.

Lille ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Yusuf Yazıcı'ya, Hollanda’nın Ajax ve İngiltere’nin Aston Villa takımları resmi teklif yaptı. Özellikle İngiliz ekibi Aston Villa, 27 yaşındaki yıldız futbolcuyu çok istiyor. Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo'yu gönderecek olan Aston Villa onun boşluğunu Yusuf Yazıcı ile doldurmanın planlarını yapıyor.

Yusuf Yazıcı ise gelen teklifler ile ilgili flaş bir karar aldı. Bir süredir 2011 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birincilik elde eden Melisa Aslı Pamuk ile mutlu bir ilişki yaşayan Yusuf Yazıcı, kararı sevgilisine bıraktı.

Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşamaya başladıktan sonra performansında gözle görülür bir yükseliş olan Yusuf Yazıcı, sevgilisinin kararına göre hareket edecek. Menajeri Pini Zahavi'ye de bu kararını bildiren Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un son sözünü söylemesini bekliyor.