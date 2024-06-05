Yusuf Yazıcı 'Çok üzgünüz' diyerek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı 'Çok üzgünüz' diyerek açıkladı

İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın durumu ile ilgili açıklamayı Yusuf Yazıcı yaptı.

A Milli Takım, İtalya ile oynadığı hazırlık maçında golsüz berabere kaldı. Moralleri bozan tek olumsuz durum Ozan Kabak'ın sakatlanmasıydı. İlk yarıda rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dizinden sakatlanan Ozan'ın durumu ile ilgili Yusuf Yazıcı'dan şok bir açıklama geldi.

"Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" diyerek sözlerine başlayan Yusuf Yazıcı, "Çok yakındık pozisyona. Umarım iyi olur ama biraz kötü gözüküyor. O pozisyondan sonra biz de biraz sarsıldık" yorumunu yaptı.

Yusuf Yazıcı kendi performansı ve İtalya maçı ile ilgili de şöyle konuştu: "Çok iyi bir sezon geçirdim. En son 1 ay önce oynadım, ben de sakatlanmıştım. İyi bir hazırlık maçı oynadık bence. İlk yarı özellikle kompakt bir oyun vardı. Bir sonraki maçımızda umarım yapamadıklarımızı yaparız, yaptıklarımızı da daha iyi yaparız. Sakin ve dinamik bir milli takım görüyorum. EURO 2020'den daha iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum."

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