Yusuf Yazıcı daha fazla dayanamadı

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Yusuf Yazıcı daha fazla dayanamadı

Galatasaray'ın ısrarlarına daha fazla dayanamayan Yusuf Yazıcı sarı-kırmızılılar ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un isteği doğrultusunda yıllardır orta sahada devam eden sorunu çözmek isteyen sarı-kırmızılılar kolları sıvadı.

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı ile bir süredir görüşme halinde olan Galatasaray yönetimi mutlu sona iyice yaklaştı.

Galatasaray’ın ısrarına daha fazla dayanamayan Yusuf Yazıcı sarı-kırmızılılar ile anlaştı.

27 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek sarı-kırmızılılara transferini tamamlayacak.

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