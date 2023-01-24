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Küllerinden doğdu: Yusuf Yazıcı performansıyla alkış alıyor

Ümraniyespor maçında gösterdiği performans ile alkış alan Yusuf Yazıcı, yakaladığı şansı iyi değerlendirdi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:32
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Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla alkışlanıyor

Küllerinden doğdu: Yusuf Yazıcı performansıyla alkış alıyor
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Ümraniye maçında iki kez fileleri sarsan Yusuf Yazıcı, İstanbulspor'u da boş geçmedi. Küllerinden doğan Yazıcı'nın performansı herkesi memnun etti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Lille'den kiralanan Yusuf Yazıcı, geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ancak 25 yaşındaki 10 numara, son iki maçtaki performansıyla küllerinden doğdu.

Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşılaşmasında sonradan girip iki gol kaydeden 1.84 boyundaki yıldız, Spor Toto Süper Lig'deki İstanbulspor sınavına ilk 11'de başladı ve fileleri sarstı.
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Ligde 7 maç aradan sonra 11'de forma şansı bulan Yusuf, bu fırsatı iyi kullandı. Trabzonspor'a önemli katkı sağlayan tecrübeli futbolcunun ilk 11'in değişmezi olması bekleniyor. 

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