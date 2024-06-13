Yusuf Yazıcı hayran bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı hayran bıraktı

Almanya'da hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda gözler Gürcistan maçına çevrildi.

A Milli Takımımız, EURO 2024'e hazırlık sürecinde Barsinghausen'de bulunan Sporthotel Fuchsbachtal'de bugün ilk antrenmanını tamamladı.

Oyuncuların izin günü olması nedeniyle kısıtlı bir kadronun yer aldığı bu antrenman, fitness salonunda yapılan çalışmalarla başladı ve daha sonra sahada devam etti.

Sahaya çıkan futbolcular pas egzersizleri yaptı ve hücum oyuncuları için özel taktiksel bir çalışma gerçekleştirildi.

YUSUF YAZICI ŞOV YAPTI

Ay Yıldızlılarda Yusuf Yazıcı'nın performansı göz doldurdu.

Yusuf istekli oyunu ve yaratıcı paslarıyla Montella'dan da övgü aldı.

EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan ile yapılacak ilk maç için hazırlıklarını yoğunlaştıran Ay-Yıldızlı ekip, bugün 17.15'te gerçekleşecek olan antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Antrenmanın ilk 15 dakikası medyanın izlemesine açık olacak.

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