Yusuf Yazıcı Olympiakos'a imzayı atıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı Olympiakos'a imzayı atıyor

Yusuf Yazıcı Olympiakos ile görüşmelerinde sona geldi.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı yaz transfer döneminde hiçbir kulüp ile anlaşma sağlayamadı.

KULÜPSÜZ KALDI

Adı Serie A, Premier Lig ve Süper Lig devleri ile anılan Yusuf Yazıcı istediği şartları elde edemeyince sezonun sezona serbest oyuncu olarak başladı. Ara transfer döneminde bir takıma transfer olması beklenen deneyimli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İMZAYI ATIYOR

Yunan basınında çıkan habere göre, Yusuf Yazıcı ve Olympiakos görüşmelerde adım adım sona geldi. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imzayı atması beklenirken Yunanistan’daki kural gereği ara transfer dönemini beklemeden Olympiakos’a katılabilecek.

SERBEST FUTBOLCU KURALINDAN FAYDALANACAK

Yunanistan Futbol Federasyonu’nun getirdiği kurala göre, serbest statüde bulunan futbolcular transfer döneminin bitmesine rağmen Yunan ekiplerine transfer olabiliyor.

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