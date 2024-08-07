Yusuf Yazıcı Şampiyonlar Ligi'ni seçti

Yeni sezon öncesinde Hâkim Ziyech ile sözleşme yenileyen, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı kadrosuna katan Galatasaray, Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'yı da gündemine aldı.

Yerli kontenjanı açısından Yusuf Yazıcı'nın transferi avantajlı görünse de, oyuncunun yıllık yaklaşık 4 milyon avro talep etmesi ve bu ücretin takım içi dengeleri (Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun maaşlarını aşacak şekilde) değiştirecek olması, yönetimi geri adım atmaya zorluyor.

Yusuf Yazıcı, diğer teklifleri de değerlendirse de, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı nedeniyle Galatasaray'a daha sıcak bakıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Yazıcı'yı Dries Mertens'in ilerleyen yaşı nedeniyle iyi bir alternatif olarak düşünse de, transferdeki belirsizlik devam ediyor.