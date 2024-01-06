Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille tam 12 golle kazandı

Kaynak: AA
Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille tam 12 golle kazandı
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 2 gol 2 asistle tamamladığı maçta Lille, amatör lig ekibi Golden Lion'u 12-0 yendi.

Yusuf Yazıcının forma giydiği Lille, Fransa Kupası Son 64 Turu'nda; amatör ligde yer alan Martinik temsilcisi Golden Lion ile karşı karşıya geldi.
Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeledeyi Lille 12-0 gibi flaş bir skorla kazandı.
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı 12-0'lık galibiyete 2 gol 2 asistle katkı sağladı.
Ev sahibinin diğer sayılarını Jonathan David (3), Edon Zhegrova (3), Tiago Santos, Hakon Haraldsson (2) ve Amine Messoussa attı.
Kulüp tarihinin en farklı galibiyetini alan Lille bu sonuçla son 32 turuna kaldı.

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