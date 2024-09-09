Yusuf Yazıcı Süper Lig'e geri dönüyor

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Yusuf Yazıcı Süper Lig'e geri dönüyor

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a imzayı atıyor.

Geçtiğimiz sezonun sonunda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı’nın geleceği netleşiyor.

İtalya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa’nın dev liglerinden önemli kulüpleri ile görüşmeler yapan Yusuf Yazıcı bir türlü imzayı atamadı.

BEŞİKTAŞ'A İMZAYI ATACAK

Avrupa’da transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte seçenekleri azalan yıldız futbolcu Süper Lig’e geri dönüyor.

Bir süredir Beşiktaş ile görüşmeler yapan Yusuf Yazıcı’nın büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lille ile 42 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha 12 gol 4 asist kaydetti.

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