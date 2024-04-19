Yusuf Yazıcı tarihe geçti. Büyük başarı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Lille, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında evinde Aston Villa'yı konuk etti.

Normal süresi 2-1 biten maçı penaltılarda 4-3 kaybeden Lille, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Aston Villa ise adını yarı finale yazdırarak, Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos'un rakibi oldu.

YUSUF YAZICI TARİHE GEÇTİ

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, mücadelenin açılış golünü kaydetti.

Milli futbolcu, 15. dakikada attığı golle birlikte Avrupa kupalarında 12. golünü attı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Diğer taraftan Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Avrupa kupalarında yabancı takım formalarıyla en fazla gol atan Türk futbolcu ünvanını da kazandı.

Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Fiorentina-PAOK arasında oldu.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşmek istediğini söyleyen Yazıcı, "Daha önce de Fenerbahçe ile umarım eşleşiriz demiştim. İki takım da rövanş maçını evinde oynayacak. Bizim de final oynama hayalimiz var. İç sahada çok iyi taraftarlarımız var. Bu da bizi büyük bir faktör sağlayacak. Umarım turu geçeriz, Fenerbahçe de geçer ve yarı finalde eşleşiriz." dedi.

Ancak Fenerbahçe ve Lille, turnuvaya çeyrek finalde veda ederek elendi.

Transfer ile ilgili de konuşan milli yıldız, "Şu anda bunu söylemek için çok erken. Odaklandığım konu Lille ve Konferans Ligi. Sonrasında da lig maçları ve Avrupa Şampiyonası. Gelecekle ilgili, transferle ilgili düşüncem yok. Futbolda hiçbir zaman kesin bir şey söyleyemezsiniz. Buna karar verdim diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Lille, Fransa Ligue 1'de 49 puanla 4. sırada yer alıyor.