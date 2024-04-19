Yusuf Yazıcı tarihe geçti. Büyük başarı

Eren Bozdaş
Yusuf Yazıcı tarihe geçti. Büyük başarı
Fransa ekibi Lille formasını terleten Yusuf Yazıcı, Konferans Ligi'nde Aston Villa'ya karşı attığı gol sonrası kulüp tarihine geçti.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Lille, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında evinde Aston Villa'yı konuk etti.

Normal süresi 2-1 biten maçı penaltılarda 4-3 kaybeden Lille, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.
Aston Villa ise adını yarı finale yazdırarak, Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos'un rakibi oldu.

aa-20240418-34307098-34307086-lille-aston-villa.jpg

YUSUF YAZICI TARİHE GEÇTİ
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, mücadelenin açılış golünü kaydetti.

Milli futbolcu, 15. dakikada attığı golle birlikte Avrupa kupalarında 12. golünü attı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

gldgbwfxsaapz4.jpg

Diğer taraftan Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Avrupa kupalarında yabancı takım formalarıyla en fazla gol atan Türk futbolcu ünvanını da kazandı.

Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Fiorentina-PAOK arasında oldu.

aa-20240418-34305458-34305457-lille-aston-villa.jpg

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşmek istediğini söyleyen Yazıcı, "Daha önce de Fenerbahçe ile umarım eşleşiriz demiştim. İki takım da rövanş maçını evinde oynayacak. Bizim de final oynama hayalimiz var. İç sahada çok iyi taraftarlarımız var. Bu da bizi büyük bir faktör sağlayacak. Umarım turu geçeriz, Fenerbahçe de geçer ve yarı finalde eşleşiriz." dedi.

Ancak Fenerbahçe ve Lille, turnuvaya çeyrek finalde veda ederek elendi.

aa-20240418-34307000-34306989-lille-vs-aston-villa-uefa-european-conference-league.jpg

Transfer ile ilgili de konuşan milli yıldız, "Şu anda bunu söylemek için çok erken. Odaklandığım konu Lille ve Konferans Ligi. Sonrasında da lig maçları ve Avrupa Şampiyonası. Gelecekle ilgili, transferle ilgili düşüncem yok. Futbolda hiçbir zaman kesin bir şey söyleyemezsiniz. Buna karar verdim diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Lille, Fransa Ligue 1'de 49 puanla 4. sırada yer alıyor.

İlgili Haberler
Olympiakoslu futbolcunun Ferdi Kadıoğlu'na skandal hareket yaptığı ortaya çıktı. Hakemler kaçırdı VAR bile göremedi
Fenerbahçe dev paradan oldu. İşte Olympiakos'a elenip kaçırdığı miktar
Konyaspor Alanyaspor karşısında. Kritik maç
Konyaspor Alanyaspor karşısında. Kritik maç
Arda Turan bayramın birinci günü kimin elini öpmeye gitti
İşte Voleybol Milli Takımı'nın yeni yıldızı. Bianka İlayda Mumcular kimdir?
İşte Voleybol Milli Takımı'nın yeni yıldızı. Bianka İlayda Mumcular kimdir?
İsmail Kartal'a Fred tepkisi. Nedenini açıkladı
İsmail Kartal'a Fred tepkisi. Nedenini açıkladı
Beşiktaş Ankaragücü ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar
Liverpool UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Klopp çaresizce izledi
Liverpool UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Klopp çaresizce izledi
Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
Fenerbahçe neden elendi? İsmail Kartal 'tek nedeni var' diyerek açıkladı
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden Yeniçağ'da devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Fenerbahçe taraftarı kıpırdayamadı. Herkesin boğazı düğümlendi
Fenerbahçe taraftarı kıpırdayamadı. Herkesin boğazı düğümlendi
Seri penaltı sonuçları. Fenerbahçe: 2 Olympiakos: 3
Son Haberler
Türk Kalp Vakfı’nın sloganı ‘İyi Kalpler İçin Hep Birlikte’ Sağlık
Türk Kalp Vakfı’nın sloganı ‘İyi Kalpler İçin Hep Birlikte’
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu Yerel Haberler
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi Gündem
CHP’nin basına kapalı toplantısından sızdı! Özgür Özel kimin istifası istedi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı Ekonomi
Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Ekonomi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları Ekonomi
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi Ekonomi
İsrail’e bir darbe de uluslararası kurumdan geldi