Yusuf Yazıcı ters köşe yaptı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı’nın geleceği netleşmeye başladı.

MILAN'A GİDECEĞİ KONUŞULUYORDU

İtalya’dan Milan’a gideceği konuşulan 27 yaşındaki futbolcu için Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da devreye girdi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Okan Buruk’un çok istediği bilinen yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması ve eşinin mesleği nedeniyle Yusuf Yazıcı’nın da Galatasaray’a bakmaya sıcak baktığı belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol 4 asist kaydetti.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

1997 yılında doğan Yusuf Yazıcı futbol hayatına Trabzonspor altyapısında başladı. 2015'te ilk kez Trabzonspor A Takımı’nda oynayan Yazıcı 4 sene daha burada top oynadıktan sonra 2019 yılında 17,5 milyon avro karşılığında Fransız ekibi Lille'ye transfer oldu. Yusuf Yazıcı burada Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. 2022 yılında CSKA Moskova ve 2023 yılında Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon Lille'ye geri dönen Yazıcı’nın sözleşmesi Haziran ayı itibariyle son buldu.