Yusuf Yazıcı Trabzon'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı Trabzon'da

Mayıs ayında evlendikten hemen sonra Avrupa Şampiyonası'na giden Yusuf Yazıcı turnuva biter bitmez eşiyle birlikte Trabzon'a gitti.

2024 Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesiyle beraber yurda dönen Yusuf Yazıcı eşi Melisa Aslı Pamuk ile beraber Trabzon’a gitti.

TRABZON BABA EVİNE GİTTİLER

Yazıcı burada ilk olarak Çaykara'da bulunan baba evine el öpmeye gitti.

Fırsattan istifade Trabzon’un doğal güzelliği Uzungöl’e de giden ikili bol bol fotoğraf çektirdi.

O fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Yazıcı eşi ve ailesini çektiği fotoğraf için en kıymetlilerim notunu düştü.

Yazıcının paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

MAYIS AYINDA SESSİZCE EVLENDİLER

Yusuf Yazıcı ve Melis Aslı Pamuk çifti geçtiğimiz Mayıs ayında sessiz sedasız evlenmiş evlilikleri Melisa Aslı Pamuk’un sosyal medyada soyadını Yazıcı yapmasıyla ortaya çıkmıştı.

2024 Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesinin hemen ardından ikili nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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