Yusuf Yazıcı'dan karısına büyük jest

Geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde evlendikleri ortaya çıkan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan bir bomba haber daha. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk’un Instagram’da soyadını Yazıcı olarak değiştirmesinin ardından ikilinin evlendiği konuşulmuştu.

Sevgililerden herhangi bir açıklama gelmezken iddialar ikilinin Fransa’da nikah kıydığı yönünde oldu. Bu haberin ardından Fransa'nın Lille takımında oynayan Yusuf Yazıcı’nın eşine Nice şehrinden deniz manzaralı bir ev aldığı iddia edildi.

Dünya jet sosyetesinin gözde tatil beldelerinden biri olan Nice’de alındığı iddia edilen evin fiyatı ise tam 1.5 milyon Euro (52.5 milyon TL) 33 yaşındaki oyuncunun kendisinden 6 yaş küçük eşinin bu jesti karşısında çok mutlu olduğu konuşuluyor.