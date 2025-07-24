Yusuf Yazıcı'dan Lille itirafı: 'Kimsenin bilmediği şeyler...'

Geçen sezon başında transfer olduğu Olympiacos'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa basınından Foot Mercato'ya açıklamalarda bulundu.

Hem fiziksel hem de mental olarak zor bir yıl geçirdiğini söyleyen Yazıcı, "Bazı futbolcular futbolu sever, bazıları sevmez. Ben futbolla doğdum, futbolla büyüdüm. Her gün oynamak istiyorum. Antrenman yapmasam bile topa dokunmak isterim. Bu ikinci büyük sakatlığım. Günlerce aynı antrenmanları yapmak, ameliyat, acılar, dikişler... Zihinsel olarak çok güçlü olmalısınız. Yoksa kafayı yersiniz. Kolay değil. Ben zihinsel olarak güçlüyüm" diye konuştu.

'OYNAMAK İSTİYORSUN AMA YAPAMIYORSUN'

Sakatken sahadan uzak kalmanın da kolay olmadığını söyleyen Yazıcı, "Antrenmana dönünce bile ilk başta sadece yürüyüş yapabiliyorsun. Sonra maçlara gidip tribünde taraftar gibi izliyorsun. Bu da kolay değil. Oynamak istiyorsun ama yapamıyorsun. Kabullenmek zorundasın" dedi.

'KİMSENİN BİLMEDİĞİ ŞEYLER...'

Lille'de geçirdiği beş yıla ayrı bir parantez açan milli yıldız, başarılarının yanı sıra perde arkasında yaşadığı zorluklara da değindi:

"Lille benim için mükemmel bir dönemdi. Şampiyon olduğumuz sezon 14 gol, 6 asistle 20 gole katkı yaptım. Ama sonrasında bazı problemler yaşadım, kimsenin bilmediği şeyler... Bunları şu an açıklayamam, belki kariyerim bitince anlatırım. Hocayla ya da takım arkadaşlarımla ilgili değil, başka şeyler. Buna rağmen başarılı oldum. Avrupa kupalarında kulüp tarihinin en golcü ismi oldum, sonra bu rekoru Jonathan David kırdı."

Fransa Ligue 1'den teklifler geldiğini belirten Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

"Marsilya dahil birçok kulüp ilgilendi. Ama Fransa'da başka bir takımda oynamak istemedim. Lille'e ve taraftarlarına duyduğum saygıdan dolayı adımı başka bir Fransız kulübüyle anılmasını istemedim. Beş yıl oradaydım, o şehri ve insanları çok sevdim."

'MİLLİ TAKIM'LA HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'

Son olarak A Milli Takım'daki hedeflerine değinen Yazıcı, EURO 2024 performansını da değerlendirdi:

"Önceki Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum ama daha iyisini yapabilirdik. Şimdi sırada Dünya Kupası var. Bu yılki en büyük hedefimiz oraya katılmak."