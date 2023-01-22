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Trabzonspor ilk yarıyı önde kapattı. Yusuf Yazıcı'dan muazzam gol

Trabzonspor, evinde İstanbulspor'u ağırlıyor.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 19:52
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Yusuf Yazıcı'dan muazzam gol. Trabzonspor ilk yarıyı önde kapattı

Trabzonspor ilk yarıyı önde kapattı. Yusuf Yazıcı'dan muazzam gol
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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor'u konuk ediyor.

Bordo-mavili ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yusuf Yazıcı şahane bir gole imza attı.

Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Bakasetas ortayı yaptı. Penaltı noktası üzerinden Djaniny'nin kafayla indirdiği topa kale alanı ön çizgisinden Yusuf Yazıcı muazzam bir vole vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Gol sonrası klasikleşen 'Y' gol sevincini yaptı.

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