Yusuf Yazıcı'dan ters köşe. Kimse inanamadı

Lille ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bonservisini eline alan Yusuf Yazıcı Avrupa’da transfer sezonunun bitmesine saatler kalırken henüz bir takım ile anlaşmadı.

Serie A, Ligue 1 ve Süper Lig’den pek çok takım ile adı anılan Yusuf Yazıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

AL-ARABI İLE GÖRÜŞÜYOR

Fransız basınında çıkan habere göre, yıldız futbolcu Katar ekiplerinden Al-Arabi ile görüşme halinde.

Taraflar henüz el sıkışmazken Arap ekibinin yüksek bir maaş karşılığında imzayı attırması bekleniyor.

PERFORMANSI

Lille forması ile 135 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı 29 gol 15 asist kaydetti.