Yusuf Yazıcı'dan transfer itirafı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Premier Lig ekibi Aston Villa ile oynayacak olan Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı, karşılaşma öncesi konuştu.

Yusuf Yazıcı, transferle ilgili konuşmanın erken olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda bunu söylemek için çok erken. Şu anda odaklandığım konu Lille ve Konferans Ligi. Sonrasında da lig maçları ve Avrupa Şampiyonası. Gelecekle ilgili, transferle ilgili düşüncem yok. Futbolda hiçbir zaman kesin bir şey söyleyemezsiniz. Buna karar verdim diyemezsiniz."

''UMARIM BİZ TURU GEÇERİZ, FENERBAHÇE DE GEÇER''

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesi ile ilgili de konuşan Yazıcı, "Daha önce de Fenerbahçe ile umarım eşleşiriz demiştim. İki takım da rövanş maçını evinde oynayacak. Bizim de final oynama hayalimiz var. İç sahada çok iyi taraftarlarımız var. Bu da bizi büyük bir faktör sağlayacak. Umarım biz turu geçeriz, Fenerbahçe de geçer ve yarı finalde eşleşiriz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lille formasıyla 37 maça çıkan milli yıldız, 10 gol atarken 3 asist yaptı.