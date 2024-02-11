Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi. PSG bir açıldı tam açıldı

Kaynak: AA
Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi. PSG bir açıldı tam açıldı
Fransa Ligi'nde Lille Yusuf Yazıcı'nın golüyle öne geçti. Ama kazanan PSG oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 21. hafta maçında Paris Saint-Germain ile Lille Parc des Princes Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Lille, 6. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golüyle deplasmanda öne geçti.

Ancak 4 dakika sonra Gonçalo Ramos beraberliği sağladı.

Oyunun hakimiyetini ele geçiren ev sahibi takım 17. dakikada Alexsandro'nun kendi kalesine attığı golle durumu 2-1 yaptı.

80. dakikada sahneye Kolo Muani çıktı ve durumu 3-1 yaptı. Maç da bu skorla sonuçlandı.

Lider PSG, bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, Lille 35 puanla 4. sırada kaldı.

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