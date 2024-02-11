Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e yetmedi. PSG bir açıldı tam açıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 21. hafta maçında Paris Saint-Germain ile Lille Parc des Princes Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Lille, 6. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golüyle deplasmanda öne geçti.

Ancak 4 dakika sonra Gonçalo Ramos beraberliği sağladı.

Oyunun hakimiyetini ele geçiren ev sahibi takım 17. dakikada Alexsandro'nun kendi kalesine attığı golle durumu 2-1 yaptı.

80. dakikada sahneye Kolo Muani çıktı ve durumu 3-1 yaptı. Maç da bu skorla sonuçlandı.

Lider PSG, bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, Lille 35 puanla 4. sırada kaldı.