Yusuf Yazıcı'nın görüştüğü takım ortaya çıktı

Yeni sezonda Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlıların, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile sözleşmesi biten Yusuf Yazıcı ile görüştüğü iddia edildi.

SADİ TEKELİOĞLU AÇIKLADI

Trabzonspor'un eski altyapı teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Kendisiyle görüşüyoruz. Son dönemlerde yakılarıyla görüştüm. İstanbul'da bir takımda oynamak istiyor. Yakınları bana ona uygun takımın Beşiktaş olduğunu söylediler. Bir ara Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylendi ama Galatasaray'la bir teması olmadı. Ama Beşiktaş'la görüşüyor. Beşiktaş şu anda temsilcisiyle detayları konuşuyor. Yakınları bana bunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı'nın önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynayacağına inandığını belirtti.

LILLE İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezonda Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 12 gol atarken 4 asist yaptı.