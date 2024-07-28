Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor kararını açıkladı

Kaynak: 61 Saat
Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor kararını açıkladı

Lille ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan Yusuf Yazıcı için yeni gelişmeler yaşanıyor.

61saat TV'de yayınlanan Spor Saati programında konuşan 61saat spor müdürü Hasan Tüncel, yıldız oyuncunun Trabzonspor’a geri dönme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

Tüncel, Yusuf'un İstanbul takımlarından gelen teklifleri geri çevirdiğini ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi. Ayrıca, milli oyuncunun Avrupa’dan iki takımla görüştüğünü de ekledi.

Yusuf Yazıcı, 2019 yılında rekor bir bonservis bedeliyle Trabzonspor’dan ayrılarak Lille ile 5 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Bu yaz kulübüyle sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan milli yıldız, Süper Lig ekipleri de dahil olmak üzere birçok takımla anılmıştı.

Öte yandan, 27 yaşındaki forvet için İtalyan kulüpleri Milan ve Inter'in de ilgilendiği iddiaları dış basında yer aldı.

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