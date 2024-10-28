Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan macerası felakete dönüştü: İlk maçı son maçı oldu

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olimpiakos'un kısa süre önce renklerine bağladığı Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.
Olimpiakos ile sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı, Yunan temsilcisinde ilk maçına Asteras deplasmanında çıktı.
Yusuf Yazıcı, Asteras maçının 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Milli futbolcu ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı.
Yunan basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı aktarıldı.