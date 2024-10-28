Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan macerası felakete dönüştü: İlk maçı son maçı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan macerası felakete dönüştü: İlk maçı son maçı oldu

Yunanistan’da yeni, bir maceraya başlayanan Yusuf Yazıcı, Olympiakos forması ile çıktığı ilk maçta büyük bir şanssızlık yaşayarak sakatlandı ve sezonu kapatmak zorunda kaldı.

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olimpiakos'un kısa süre önce renklerine bağladığı Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.

Olimpiakos ile sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı, Yunan temsilcisinde ilk maçına Asteras deplasmanında çıktı.

Yusuf Yazıcı, Asteras maçının 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Milli futbolcu ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı.

yusuf.jpgYunan basınında yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı aktarıldı.

Son Haberler
22 suçlu polisten kaçamadı
22 suçlu polisten kaçamadı
Altında makas açıldıkça açıldı
Altında makas açıldıkça açıldı
Mide gribine neler iyi gelir? İşte uzman görüşleri...
Mide gribine neler iyi gelir?
Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan macerası felakete dönüştü: İlk maçı son maçı oldu
Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan macerası felakete dönüştü: İlk maçı son maçı oldu
Yıl sonunda asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Şimşek’in aklındaki oran...
Yıl sonunda asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Şimşek’in aklındaki oran...