Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Bu karar sonrası Olimpiakos'tan ayrılabilir

Geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Olimpiakos, milli oyuncu Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş bir karar aldı.

LİGDE SADECE 20 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ

Uzun süreli sakatlık süreci yaşayan 28 yaşındaki orta saha, ligde oynanan iki maçta yalnızca 20 dakika süre alabildi. Bu kısa sürede 1 gole imza atan Yusuf Yazıcı, performansıyla umut verse de teknik heyetin aldığı kararla yıkıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA YER ALMADI

Olimpiakos yönetimi, tecrübeli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmedi. Bu karar sonrası Yusuf Yazıcı’nın Yunan ekibindeki geleceği tartışma konusu oldu.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Milli yıldızın, Olimpiakos’taki kariyerine devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.