Yusufeli artık tamamen sular altında

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) su yüksekliğinin 125 metreyi aşmasıyla eski ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Nisan itibarıyla Yusufeli Barajı'ndaki su seviyesi 630,18 kotuna, su yüksekliği 126,68 metreye, depolanan su miktarı da 398,67 milyon metreküpe ulaştı.

ARTIK TAMAMEN SULAR ALTINDA

Yusufeli'nin eski ilçe merkezinin yanı sıra Irmakyanı, Yeniköy, Çeltikdüzü, Kınalıçam ve Meşecik köyleri de tamamen baraj suları altında kaldı.

Borçka'dan gelen Malik Erdoğan, yeni ilçe merkezini görmek için bulundukları bölgede eski ilçe merkezinin tamamen sular altında kaldığına şahit olduklarını söyledi.

Bir tarihin sular altında kaldığını görmenin hüzün verici olduğunu kaydeden Erdoğan, "Barajlar, ülkemizin ekonomisine katkı yapacak bir şey. Tabii insanların yaşadığı yerlerin sular altında kalması bize değişik bir duygu verdi. Tarih, insanların doğdukları, yaşadıkları yerler, anıları, hepsi sular altında. Sular da gittikçe yükseliyor." dedi.

"SULAR ALTINDA GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Rize'den gelerek Yusufeli'ni gezen Hasret Apaydın da ilçenin eski halini sadece fotoğraflardan ve videolardan gördüğünü ifade ederek, "Eski ilçe merkezinin tamamen sular altında kaldığını görünce çok üzüldüm. Sanki ben buradan ayrılmış gibi hissettim. Burada yaşayan, kendi toprağından ayrılan insanları düşünemiyorum. Yeni ilçe merkezi de son derece güzel olmuş. Devletimiz güzel yatırımlar yapmış." diye konuştu.