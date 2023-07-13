Yusufeli’nde bot ve kano turizmi

AA

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te, 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanmasının ardından Tekkale köyü tamamen sular altında kaldı.

Köyün üst tarafındaki sarp kaya üzerine Ortaçağ'da yapıldığı tahmin edilen Tekkale Köyü Kalesi'nin çevresi de suyla kaplandı.

Gürcistan Krallığı döneminde hapishane olarak kullanıldığına ilişkin rivayetler olan, tehlikeli ve zorlu ulaşım koşulları sebebiyle sadece dağcıların tırmanarak gezebildiği kaleye, ilçedeki kano ve rafting sporcuları eşliğinde ücretsiz geziler düzenlenmeye başlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 15 sporcu, baraj gölündeki suyun uygun seviyeye ulaşmasıyla yaklaşık 10 gündür kaleyi gezmek isteyen ilçe sakinleri ve turistleri bot ve kanolarla kaleye götürüyor.

Kısa süre sonra sular altında kalacak kaleyi gezenlerin bazıları, kale çevresinde yüzerek keyifli zaman geçiriyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Kırbıyık, AA muhabirine, kano sporcularının öncülüğünde tarihi kaleyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Sporcuların güzergahta hem antrenman yaptığını hem de bölgeyi gezmek isteyen vatandaşları ve turistleri gezdirdiğini belirten Kırbıyık, "Sporcularımız antrenman için buraya geliyor. Görüntüler sosyal medyada yayılınca vatandaşlar ve turistler de talep etti, biz de talepleri geri çevirmiyoruz ve insanları buraya getiriyoruz." dedi.

Kırbıyık, baraj gölündeki su seviyesinin artmasıyla bir süre sonra kalenin tamamen sular altında kalacağını ifade ederek, bu tarz etkinliklerle bölgenin tanıtımına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kano antrenörü İlhan Demirtaş, sporcularla antrenman için bölgeye sık sık geldiklerini belirterek, "Kale sular altında kalacağı için son günlerde kaleyi gezmek isteyen vatandaşlar oluyor. Onları buraya getirip gezdiriyoruz. Sular altında kalmadan görmeleri için yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Kalede çok güzel bir atmosfer olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Geçmişte burayı gezen pek kimse olmamıştı. Yol yoktu, tırmanılarak çıkılıyordu, o da çok tehlikeliydi. Eskiden buraya çıkma şansları olmayan vatandaşlar sular yükselince şimdi botlarla gelip geziyor." ifadelerini kullandı.

Bursa'dan gelen Atilla Sücü ise aslen Yusufelili olduğunu kaydederek, eskiden tırmanarak çıktığı kaleye şimdi botlarla geldiğini, bunun değişik bir duygu olduğunu söyledi.

Gençliğinin bölgede geçtiğini anlatan Sücü, "Eskiden bu nehirde yüzerdik, bugün bazı arkadaşların kaleden suya atladığını görünce gençlik yıllarımı hatırladım. Kendi memleketimiz, her şeyi ayrı bir güzel. Buralar su altında kalsa da bizim, gezip görülecek başka yerlerimiz de var." dedi.

Önder Bayraktar da daha önce uzaktan bakıp gezemediği kaleyi yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.