Yuvarlama nasıl yapılır? Aydın yuvarlama tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın son bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan Aydın ilinin yöresel tatlarından Aydın yuvarlama yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası Aydın yöresine ait yuvarlama tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, yuvarlama nasıl yapılır? Aydın yuvarlama tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yuvarlama nasıl yapılır? Aydın yuvarlama tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Aydın iline ait yöresel yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında Aydın yuvarlama tarifi araştırılıyor. Peki, yuvarlama nasıl yapılır? Aydın yuvarlama tarifi için malzemeler neler?

İşte yuvarlama tarifi…

YUVARLAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 250 gr. az yağlı dana kıyma

- 2 tane orta boy soğan

- 1 adet yumurta

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Aldığı karar un

Pişirme aşaması için;

- 1 yemek kaşığı tereyağı (tepeleme)

- Az sıvı yağ(Tereyağı yanmasın diye)

- 2 yemek kaşığı salça

- 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber (silme)

- 4 su bardağı sıcak su

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YUVARLAMA NASIL YAPILIR?

Önce kıymanın içine yumurta, soğan rendesi, karabiber ve tuzu koyuyoruz ve bunları köfte yapar gibi güzelce yoğuruyoruz. Sonra azar azar un ilave ederek sert bir hamur yapıyoruz. Sonra hamurdan küçük bir parça koparıyoruz, nohuttan biraz büyük ve bu parçayı avucumuzda uzunlamasına yuvarlıyoruz. Unlanmış tepsiye atacağız yaptığımız yuvarlamaları.

Kızgın yağda kızartacağız sonra fazla ununu eleyip, iyice kızaracaklar ve havlu kağıt serdiğimiz tabağa alacağız.

Tencereye tereyağı ve biraz sıvı yağ koyuyoruz tereyağı eriyince salça ve kırmızı toz biberi koyup az kavuruyoruz. Sonra sıcak suyu koyuyoruz ve kaynayınca yuvarlamaları içine atıp arada suyunu kontrol ederek pişiriyoruz.

Aydın da içine nohutta koyarlar benim çocuklar nohutlu sevmediği için ben nohutsuz yaptım siz isterseniz altını kapatmadan son 10 dk. yarım su bardağı haşlanmış nohut koyabilirsiniz.

Pişen yuvarlamaları tabağa alıyoruz, üzerine de sarımsaklı yoğurt.

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