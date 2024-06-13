Yuvayı yapan dişi kuştur atasözünün anlamı nedir?

Yuvayı yapan dişi kuştur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Geleneksel cinsiyet rollerine atıfta bulunarak, ev işleri ve aile içi sorumlulukların genellikle kadınlara ait olduğu düşüncesini yansıtmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kadının, ailenin temel yapı taşı olarak evin düzenini sağlamak, çocukları büyütmek ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi önemli bir rolü olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi gibi konularla ilgili artan farkındalıkla birlikte, bu atasözüne bakış açısı değişmiştir.

YUVAYI YAPAN DİŞİ KUŞTUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kazandığım tüm maaşımla gidip çeyiz aldım, a'dan z'ye her şeyim tamam yuvayı yapan dişi kuştur."