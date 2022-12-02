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Yüz felci geçirdi bakın nasıl iyileşti?

Soğuk hava nedeniyle yüz felci geçiren kadın hasta, akupunktur tedavisiyle tekrar sağlığına kavuştu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:04
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Yüz felci geçirdi, akupunkturla iyileşti

Yüz felci geçirdi bakın nasıl iyileşti?
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Konya’da yaşayan Nimet Temel, dışarıya çıktıktan bir süre sonra soğuk havanın etkisiyle yüzündeki kasların çalışmamaya başladığını fark etti. Yüzünün sağ tarafında oluşan felç nedeniyle göz ve dudak çevresindeki kasları çalışmayan 48 yaşındaki Temel, vücudunun çeşitli noktalarına uygulanan akupunktur tedavisiyle eski görünümüne kavuştu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, AA muhabirine, hastanın kendilerine başvurduğu süreçten itibaren uyguladıkları aşamalarla ilgili bilgiler verdi. Karpuzoğlu şunları söyledi:

“Sağ yüz yarısında oluşan felç nedeniyle çok ciddi yüz asimetrisi oluşmuştu. Felce bağlı olarak, dudağının sol tarafa kaymıştı, sağ göz kapağının kapanmıyordu. Yüz felci, havaların soğumasıyla sık görülen bir hastalık. Tetkiklerin ardından hastamıza, kozmetik amaçlı da yapılan, beraberinde yüz felci ile yüzü ilgilendiren hastalıklarda kullanılan tedaviyi uyguladık. Bu tedavi 10 seans sürdü. Sonuçtan çok memnunuz."

ERKEN TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ

Karpuzoğlu, Nimet Temel’in bu yöntemle iyileşmekle kalmayıp yüzdeki çizgilenmelerin ve kırışıklıkların da kaybolduğunu belirtti. Tedavinin, özellikle yüz kaslarının kuvvetlendirilmesi ve yüz ağrılarının tedavilerinde kullanıldığına dikkati çeken Karpuzoğlu, şunları söyledi:

"Bu yöntem, klasik akupunktur yönteminden biraz daha farklı. Vücudundaki çeşitli noktalara, özel bir teknikle iğneleme yaptığımız hastamız, tedavinin ardından tamamen normale döndü. Hatta daha genç bir görünüme kavuştu. Yüzündeki nem oranı arttı, ince kırışıklıkları yok oldu.
İyileşmenin olmayacağı belli bir aşamadan sonra uygulanacak akupunktur tedavisinin hiçbir anlamı yok. Nimet hanım, tedavisi tamamlandıktan sonra beni ziyarete geldi. İlk başta siması tanıdık geldi ancak kim olduğunu birkaç dakika sonra hatırladım. Normale tamamen dönmüş, daha dinç, daha genç ve daha güzel bir hale kavuşmuş." ifadelerini kullandı.

"FELÇ KALACAK DİYE ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM"

İki çocuk annesi Nimet Temel de duygularını şöyle yansıttı:

"Çevremde yüz felci geçirip tedavi olmamış ve o şekilde kalan tanıdıklarım var. İlk başta ben de yüzüm felçli kalacak diye düşünmüştüm. Doktorumla yaptığım istişarenin ardından akupunktur tedavisi almaya karar verdim. Tedavinin ardından yüzüm eski haline döndü. Enerjim daha yüksek. Şu anda çok iyiyim ve normal hayatıma devam ediyorum."

AA

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