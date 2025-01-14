Yüzde 160'a varan zam aidat krizini patlattı! Hangi semtte kaç lira ödeniyor?

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşanan 'site aidat' ücretlerinin yüksekliği ev sahipleri, kiracılar ve site yönetimlerini karşı karşıya getiriyor.

Yükselen kiralar ve ev fiyatlarının yanı sıra özellikle sitelerde yaşanan yüksek aidat artışları zorluyor. Enerji, bakım, güvenlik gibi kalemlerdeki artışlar özellikle büyük şehirlerde aidatların yükselmesine neden olurken, İstanbul’da aidatlar 2024’ün ilk yarısında ortalama yüzde 60 arttı. Lüks sitelerde ise bu oran yüzde 160'a ulaştı. Enflasyondaki düşüşe rağmen aidatlarda gerileme beklenmezken, ocak ayında düzenlenen genel kurullarda site sakinleri, kiracılar ve yöneticiler arasında bu durum gerginliklere yol açıyor.

ARTIŞ YÜZDE 160'A KADAR ULAŞTI

Gayrimenkul değerleme şirketi EVA’nın araştırmasına göre, 2024’ün ilk altı ayında aidatlar, kiralardan daha fazla artış gösterdi. İstanbul’da 2023 Ocak ayı ile 2024 Ağustos ayı karşılaştırıldığında aidatlar ortalama yüzde 60 yükseldi. Lüks sitelerde bu oran yüzde 160’a kadar çıktı.

İstanbul’da aidatlar ortalama 4 bin liradan başlıyor ve lüks villa sitelerinde 15 bin liranın üzerine çıkıyor. İlçelere göre en düşük aidatlar genellikle Silivri ve Çatalca’da görülürken, en yüksek aidatların ödendiği ilçeler arasında Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Sarıyer ilk sıralarda yer alıyor.

DOĞRU HESAPLAMA ÖNEMLİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, aidatların belirlenmesinde maliyetlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. “Sitelerin dışarıdan hizmet aldığı firmalar ve personel maaşlarındaki artışlar, aidatlara zam olarak yansıyor. Ancak burada önemli olan, yapılan zammın maliyetlerin üzerinde olup olmadığını incelemek” dedi.

Akdoğan, site yönetimlerinin görevinin denk bütçe yapmak olduğunu belirterek, site sakinlerinin genel kurullara katılarak bütçe detaylarını incelemesi gerektiğini söyledi.

AİDAT HESAPLAMASINDA KRİTİK NOKTALAR

Akdoğan, aidatların projelerin büyüklüğüne ve konutların tipine göre farklılık gösterdiğine dikkat çekti. “60 konutluk bir projeyle 600 konutluk bir projenin aidat gideri bir değildir. Daha az konutlu projelerde maliyetin konutlara pay edilmesi, aidatları artırabilir. Ayrıca aidatlar belirlenirken metrekare birim fiyatlarına göre fiyatlandırmalar yapılır. Site sakinleri bu fiyatlandırmaların doğruluğunu kontrol etmelidir” dedi.