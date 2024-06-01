Yüzde 20 indirim uygulaması başlıyor. Bir seçim vaadi daha hayata geçti

Kaynak: İHA
Yüzde 20 indirim uygulaması başlıyor. Bir seçim vaadi daha hayata geçti

Yerel seçimler sırasında verilen vaatler seçilen başkanlar tarafından teker teker yerine getiriliyor. Bir belediye daha vatandaşlarına indirimli kart uygulaması başlattı.

Geçtiğimiz günlerde ücretsiz ring seferleri başlatan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş seçim döneminde söz verdiği bir indirimi daha hayata geçirdi.

Sultanbeyli Kart sözü veren Ali Tombaş, verilecek kartlar ile vatandaşların tüm sosyal tesislerde yüzde 20 indirim faydalanabileceğini duyurdu.

HERKEZ KARTLARINI ÜCRETSİZ ALABİLECEK

Ali Tombaş, Sultanbeyli'de yaşayan herkesin Sultanbeyli Kart alabileceğini ve kartların ücretsiz olacağını söyledi. İlk etapda bu kartlar ile sosyal tesislerde vatandaşlara yüzde 20 indirim uygulanacağını belirten Başkan Tombaş, ilerki dönemlerde ise özel işletmelerle ile de anlaşmalar yapılarak indirim yelpazesinin genişletileceğini söyledi.

Vatandaşların Sultanbeyli Kart edinebilmeleri için AYDOS, Mimar Sinan Millet Bahçesi ve Sultan Korusu’ndaki sosyal tesislerde başvuru noktaları oluşturuldu.

Diğer yandan online başvuru yapmak isteyenlerin https://kart.sultanbeyli.bel.tr/ adresinden kart başrucusu yapabilecekleri belirtildi.

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