Yüzde 233’lük zam resmen başladı

Bir süredir tartışma konusu olan harç pulu için bin 500 TL ve 3 bin TL olacağına dair iddiaların ardından, fiyat netlik kazandı ve yurt dışı harç pulu 500 TL olarak belirlendi.

HER YIL DEĞERLEME ORANINA GÖRE ARTACAK

2 Ağustos’ta Resmî Gazete’de yayımlanan ve vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte, yurt dışı çıkış harcı her yıl değerleme oranına göre artacak.

Zam kararı, Resmî Gazete’de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek şekilde planlanmıştı.

Yeni yurt dışı çıkış harç ücreti 12 Ağustos itibariyle zamlı fiyatıyla alınıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkân sağlamıştı.