Yüzde 300 zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yüzde 300 zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak

Yurt dışı çıkış harç ücretleri yarından itibaren 150 liradan 500 liraya yükselecek.

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair karar 2 Ağustos tarihnde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe sokuldu.

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“YÜZDE 300 ZAMLANDI”

Kanunla yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 lira seviyesine yükseldi. Bu ÜCRET her sene değerleme oranı kapsamında artacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe koyulacaktı.

Böylece yeni yurt dışı çıkış harç ücreti 12 ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), harçların 12 Ağustos tarihinin beklenmeden ödenmesine imkan tanımıştı.

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