Yüzde 40 zamlı ödemeler başlıyor. Bakan tarih verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Yüzde 40 zamlı ödemeler başlıyor. Bakan tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yüzde 40 zam yapılan destek ödemelerini açıklayarak, ödemeler için tarih verdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş bazı destek ödemelerinin yüzde 40 artışla verileceğini açıkladı.

Bakanı Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Göktaş açıklamasında ihtiyaç duyan vatandaşların sağlık raporları ile sabitlenen günlük kullanım miktarına göre aylık olarak sağlanan çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırdıklarını söyleyerek 'Hayırlı olsun' dedi. Bakan Göktaş ayrıca destekleri nedeni ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.

goktas1.jpg

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Programı ödemelerini merkezi olarak hazırlanan listeler doğrultusunda aylık yapıyor.

Destek ödemeleri 850 ile 1250 lira arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca düzenli ödeniyor. Listeler her yılın Haziran ayında yenileniyor. Başvurular bakanlığın sitesinden yapılıyor.

İlgili Haberler
Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı. Hazır olun çok sert düşecek
İkinci el otomobil satışında yeni dönem. Resmen devreye girdi
Dikkat piyasa sahte gram altınla kaynıyor. Alanlar hemen kontrol ettirsin
Yaptığınız birikim sayesinde rahatça kredi çekebilirsiniz. Yeni uygulama devreye girdi
Uzmanı net tarih verdi. Elinde dolar ve altını olanlar zengin olacak
Son Haberler
Yılmaz Vural yerle bir oldu Spor
Yılmaz Vural yerle bir oldu
Konyaspor'da 'dev' baş ağrısı Spor
Konyaspor'da 'dev' baş ağrısı
Beyza Arıcı imzayı attı Spor
Beyza Arıcı imzayı attı
Üniversiteli genç serinlemek isterken boğuldu Gündem
Üniversiteli genç serinlemek isterken boğuldu
Mert Başaran net konuştu. Sakın bu hataya düşmeyin her şeyinizi kaybedersiniz Ekonomi
Mert Başaran net konuştu. Sakın bu hataya düşmeyin her şeyinizi kaybedersiniz
Dilan Polat cezaevinde değil iddiası. Başsavcılık harekete geçti Gündem
Dilan Polat cezaevinde değil iddiası. Başsavcılık harekete geçti
Emniyet Müdürü, öğrencinin keman hayalini gerçekleştirdi Yerel Haberler
Emniyet Müdürü, öğrencinin keman hayalini gerçekleştirdi