Yüzde 40 zamlı ödemeler başlıyor. Bakan tarih verdi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş bazı destek ödemelerinin yüzde 40 artışla verileceğini açıkladı.

Bakanı Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Göktaş açıklamasında ihtiyaç duyan vatandaşların sağlık raporları ile sabitlenen günlük kullanım miktarına göre aylık olarak sağlanan çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırdıklarını söyleyerek 'Hayırlı olsun' dedi. Bakan Göktaş ayrıca destekleri nedeni ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Programı ödemelerini merkezi olarak hazırlanan listeler doğrultusunda aylık yapıyor.

Destek ödemeleri 850 ile 1250 lira arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca düzenli ödeniyor. Listeler her yılın Haziran ayında yenileniyor. Başvurular bakanlığın sitesinden yapılıyor.