15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borsa günün ilk yarısında sert yükseldi. Yüzde 9,74 değer kazandı

Borsa günün ilk yarısında sert yükseldi. Yüzde 9,74 değer kazandı

Bir haftalık aradan sonra açılan İstanbul Borsası günün ilk yarısında yüzde 9,74 değer kazandı ve 4.944,31 puana yükseldi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:56
Takip Et

Yüzde 9,74 değer kazandı. Borsa günün ilk yarısında sert yükseldi

Borsa günün ilk yarısında sert yükseldi. Yüzde 9,74 değer kazandı
+
Aa
-

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 9,74 değer kazanarak 4.944,31 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 438,96 puan değer kazanarak 4.944,31'e çıktı. Toplam işlem hacmi 26,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,92 ve holding endeksi yüzde 9,45 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,99 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.

5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul bir dizi tedbir açıkladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
2
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
3
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
5
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
6
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
7
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Mata'nın opsiyonu mucizelere bağlı. Babası kulüp arıyor
﻿Mata'nın opsiyonu mucizelere bağlı. Babası kulüp arıyor
﻿Mata'nın opsiyonu mucizelere bağlı. Babası kulüp arıyor
﻿Filede Fenerbahçe'nin rakibi Commercecon
﻿Filede Fenerbahçe'nin rakibi Commercecon
﻿Filede Fenerbahçe'nin rakibi Commercecon
﻿Isırgan otu regl dönemindeki ağrıları yok ediyor
﻿Isırgan otu regl dönemindeki ağrıları yok ediyor
﻿Isırgan otu regl dönemindeki ağrıları yok ediyor
﻿Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'a Beşiktaş'tan çadır kent
﻿Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'a Beşiktaş'tan çadır kent
﻿Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'a Beşiktaş'tan çadır kent
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.