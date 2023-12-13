Yüzer havuzun batışını herkes kıyıdan çaresizce seyretti. 2 dev vinç sularda kayboldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Batan yüzer havuzun içerisinde bulunan 24 personelin kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

VATANDAŞLAR KIYIDAN ÇARESİZCE BATIŞINI SEYRETTİ

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan Yachtley Tersanesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Görgü tanıklarına göre, içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Vatandaşlar kıyıdan yüzer havuzun batışını çaresiz gözlerle seyretti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVKEDİLİRKEN 24 PERSONEL KURTARILDI

Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 24 personel kurtarıldı.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olay sonrası 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve iki personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kocaeli’ndeki Yachtley Tersanesi'ne ait yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında batmış olup görevli 24 personel kurtarılmıştır. Çevre kirliliği raporlanmayan olayla ilgili Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca gerekli işlemler ve idari tahkikat başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.