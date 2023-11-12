Yüzlerce deterjanı yere döktü. Koladan sonra sıra deterjana geldi

Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor.
Hamas'ın saldırısı sonrası Gazze'ye hedef gözetmeksiniz saldırılar düzenleyen İsrail'e dünyanın birçok yerinden tepkiler gelirken, Türkiye'de de İsrail menşeli markalara yönelik boykotlar yapılıyor.
Vatandaşlar İsrail'i yere kola dökerek protesto ederken şimdi de başka bir üründe protestoya gittiler.
Sosyal medyada bir vatandaş, oldukça maliyetli olan çamaşır deterjanını yere dökerek İsrail'i protesto etti.