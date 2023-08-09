Yüzlerce kişi sahaya girdi. Göztepe'de stat krizi

Editör: Barış Atakan

Takımlarıyla aylar sonra ilk kez pazar günü saat 21.45'te oynanacak Sakaryaspor maçında buluşmayı bekleyen taraftarlar, Akhisar'a gitmek zorunda kalacak.

Geçen sezon liglerin bitiş tarihi 6 Şubat'ta yaşanan yüzyılın deprem felaketi nedeniyle verilen 1 aylık ara sonrası sarkarken, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda 11 Haziran'da Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali nedeniyle saha zemininin bakıma alınması iyice gecikti.

ÖNCE MAÇ SONRA MEZUNİYET

Bakım çalışmaları tamamlanmadığı için 15 Temmuz'da kulübün hakim ortağı Sport Republic'in İngiltere'deki takımı Southampton'la oynanan sezonun ilk hazırlık maçı, karşılaşmadan 1 gün önce Bornova Stadı'na alındı. Gürsel Aksel Stadı'nda bu tarihten 3 gün sonra 18 Temmuz'da sahanın üzerine kurulan platformda özel bir üniversitenin mezuniyet töreninin yapılması taraftarın tepkisini çekti.

Hem 11 Haziran'daki final sonrası yüzlerce kişinin sahaya girmesi hem de mezuniyet töreninin ardından yıpranan saha zemini ligin ilk haftasına yetişmedi. Stat zemininin yalnız ilk hafta değil sonraki iç saha maçına da yetişmeme ihtimali olduğu öğrenildi.



AKHİSAR'A GİDECEK

Göztepe kurmayları Sakaryaspor maçı için İzmir'de stat arayışına girerken, Gürsel Aksel Stadı yapılmadan önce iç saha sınavlarının oynandığı Bornova Stadı'ndaki elektronik bilet sistemlerinin bu stadı kullanan Altınordu 1'inci Lig'den düşünce sökülüp, lige çıkan Şanlıurfaspor'un GAP Stadı'na taşındığı öğrenildi. Göztepeliler yıllar sonra yeniden Alsancak Stadı'nda iç saha maçı oynamak için girişim yapsa da bu stadının zemin bakımının da sürdüğü yanıtı alındı.

Kurmaylar son olarak Akhisarspor 3'üncü Lig'e düşmesine rağmen elektronik bilet sistemlerini daha önce Akhisar Belediyesi taktırdığı için sökülmeyen Spor Toto Akhisar Stadı'nı gündeme aldı. Göztepe'nin pazar günü ilk iç saha maçını bu statta oynaması beklenirken, taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nın sezona yetiştirilememesine sosyal medyada tepki gösterdi.



